شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جدول امتحانات الثانوية.. تبدأ 29 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسى 2024-2025، والتي تبدأ 29 مايو القادم، حيث سبق وأعلن القطاع الاستعدادات المبكرة لامتحانات الشهادة الثانوية ، حيث تم وضع جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من الخبراء وسبق وشدد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضونيى، فى اجتماع مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغنى، على أن جداول الامتحان تتطلب مراعاة مجموعة من المعايير لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل لجميع الطلاب، ومن أهمها: التوزيع الزمني ، تناسب اختيار المواد مع المدة الزمنية، مراعاة الفئات المختلفة (الدمج التعليمي)، الإعلان المبكر بفترة كافية، مراعاة الظروف الطارئة.



وتم تحديد موعد امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث الدور الأول يوم الخميس الموافق 29 من مايو 2025 م، الدور الثانى يوم الثلاثاء 24 من صفر 1447 هـ الموافق 19 من أغسطس 2025 م.

كما تم التأكيد على استمرار جميع أعمال الامتحانات أيام العطلات الرسمية، مع مراعاة تعديل التارخ الهجرى بما يتوافق مع التقويم الميلادى إذا اقتضى الأمر ذلك، وينتهى العام الدراسى فى جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسى 2024-2025، تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتعقد الامتحانات الشفهية اثناء الامتحانات التحريرية ويتخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأكد قطاع المعاهد على القرارات السابق الإعلان عنها بشأن النظام الجديد لامتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 ، حيث تقرر فيما يخص القسم الأدبي للطالب الباقي للإعادة النظام القديم ، أولاً الطالب الراسب الذي حضر الامتحان في العام الدراسي 2023/2024 م وما قبله ورسب في جميع المواد أو بعض منها :يمتحن الطالب الراسب في مادة الفلسفة والمنطق من الأعوام السابقة هذا العام 2024/ 2025 م كفرصة أخيرة، على أن يكون آخر عام لمادة الفلسفة والمنطق هو العام الحالي 2024/2025م : واعتبارا من العام القادم 2025/2026م، تقرر مادة الإحصاء بدلاً من مادة الفلسفة والمنطق .

كما تضمنت التوجيهات أنه تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلى للطالب هذا العام فقط ليظل المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبي مبصر مقيد ( 630) درجة والنجاح من 315 درجة واعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/2026م تكون المادة مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلى.

أما فيما يخص الطالب المستجد (النظام الحديث) الطالب المتقدم لأداء الامتحان لأول مرة ومن تقدم في أعوام سابقة ولم يؤد الامتحان في الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل : يمتحن في مادة الإحصاء بدلاً من مادة الفلسفة والمنطق ابتداء من العام الحالي 2024 / 2025م ، تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع الكلى للطالب ليصبح المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبي مبصر مقيد ( 590 درجة والنجاح من 295 درجة، يعفى الطالب الكفيف من مادة الإحصاء المقررة على طلاب القسم الأدبى.

وبالنسبة للقسم العلمي يعقد امتحان مادة الرياضيات لجميع الطلاب على ورقتين الأولى للرياضيات البحتة من 30 درجة والنجاح من 15 درجة ، والثانية للرياضيات التطبيقية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة، ويعقد امتحان مادة الأحياء لجميع الطلاب ويخصص سؤال للطالب المستجد في (الجيولوجيا).



جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ادبى