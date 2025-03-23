شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية فى غزة: 41 شهيدا و61 مصاباً خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصول 41 شهيدا لمستشفيات القطاع و61 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 673 شهيدا، 1,233 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,021 شهيد و113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

أوضحت الوزارة، أنه تم إضافة عدد 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.



