شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وخطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدى محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مستهدفات وسياسات تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز قيمته.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصرى ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

وقال "الحمصاني" أن ملفات العمل التى تم تناولها أيضا تضمنت ما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمى لجذب الاستثمارات فى مصر والمنطقة، وكذا جهود تهيئة بيئة استثمار جاذبة مع الحفاظ على عنصر "كفاءة استهلاك الطاقة" وخفض الانبعاثات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام، وكذلك خطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط.