شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: حدائق الأسماك والحيوان تستعد لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداد الحدائق التابعة لها "الأسماك فى القاهرة وحدائق الحيوان فى المحافظات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

أوضح عبد الستار شعوط مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك بالوزارة، أنه تم تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة لحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة العيد، حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع كل الأجهزة المعنية من أجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات، وكذلك حديقة الأسماك بالقاهرة، مشيرًا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لـ وزارة الزراعة في محافظات "الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية".

وزير الزراعة في زيارة مفاجئة لحديقة الأسماك ويوجه بسرعة التطوير

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قام بزيارة مفاجئة إلى حديقة الأسماك ووجه بضرورة الاهتمام بأعمال التطوير ونظافة الحديقة حتى تكون على استعداد تام لاستقبال المواطنين .

يشار إلى أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بالوزارة كانت قد قامت مؤخرا بأكبر حملة عرض ومبادلة "تدوير"للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات .

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن موعد الافتتاح التجريبي لحديقتى الحيوان والأورمان في سبتمبر القادم بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر حدائق الحيوان الأفريقية حيث مازالتا الحديقتين مغلقتين امام الجمهور نظرا لأعمال التطوير الجارية حاليا.

