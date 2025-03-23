شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتابع إنتاج الخبز المدعم للمواطنين وتوافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، أجرى اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة بمحافظة القاهرة، شملت تفقد مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددًا من المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومجمع استهلاكي.



نائب وزير التموين يتتفقد مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة

وأكد اللواء وليد أبو المجد أن الجولة تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وكذلك جهود الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لافتا إلى أن الوزارة حريصة على متابعة جودة الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.



جولة نائب وزير التموين

كما شدد على أهمية قيام مديريات التموين بالتأكد من صرف الزيادات المقررة على البطاقات التموينية، والتي تشمل 125 جنيهًا لبطاقة الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق عملية الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

وخلال الجولة علي احد المخابز البلدية تم تحرير محضرًا ضد أحد المخابز بعد ضبطه يتلاعب بوزن الرغيف المدعم، حيث تبين أن هناك نقص وزن بمقدار 20 جرامًا عن الوزن المقرر ، وان الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين، وتم توجيه تحذير شديد اللهجة لجميع المخابز التي تم المرور عليها بعدم التلاعب بأوزان الخبز المدعم، وتم التشديد على أن أي مخالفة سيتم مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة.



جولة نائب وزير التموين بالمخابز البلدية والسياحية

كما شدد اللواء وليد أبو المجد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات وزير التموين بشأن التواجد الميداني والمرور علي جميع المنشآت التموينية والتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المحددة، لافتًا إلى أن الجولات المفاجئة تُعد وسيلة فعالة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

أوضح نائب الوزير أن الجولة تضمنت أيضًا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار أو الكميات، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وضمان استقرار الإمدادات البترولية.

من جانبه، أوضح نصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنظومة الدعم، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بمتابعة المخابز ومحطات الوقود وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على توافر السلع والخدمات التموينية، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات.