وزيرة التضامن: كل أم مثالية عنوان لصبر شعب وكرامة وطن ومستقبل نستحقه

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شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وكرمت وزيرتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ورئيسة المجلس القومى للمرأة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، حيث تم منح شهادة التقدير لكل من إلهام ابراهيم نور محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط.

كما تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وهن هانم مصطفى عبد الفتاح الأم المثالية لمحافظة دمياط ،حنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة، منى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، هناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية ،رنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد ،سامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية، رجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا ،ليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية ،زينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء ،منال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف، علية معوض أحمد لمحافظة القليوبية ،أحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج ،مريم محمد على لمحافظة الأقصر ،افراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء ،منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد ،إلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية، آمال عبد الرحيم مصلحى لمحافظة المنوفية ،سحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ ،إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم ،هانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية ،مريم أحمد محمود لمحافظة السويس، سناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا ،وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح ،ماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.

كما تم تكريم الأم لابن من ذوى الإعاقة سميرة شعبان حسن، من محافظة شمال سيناء، و فوزية طه على كأم بديلة كافلة من محافظة دمياط، وسناء بشارى محمد أم شهيد شرطة ،فريال عبد الرحمن الغرابلى أم شهيد قوات مسلحة.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تكريم أمهات مثاليات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي،حيث تم تكريم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة مها هلالى مستشار فنى وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الإعاقة، أمانى عبد الفتاح، وذلك تقديرا لمجهوداتهن.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تشرفها بهذا الاحتفال السنوى لوزارة التضامن الاجتماعي، ناقلة تحيات رئيس الجمهورية وفخره الشديد بهن وكفاحهن، مشيرة إلى أن الأمهات المثاليات تمثلن 31 تاجاً على رأس مصر حملن عقوداً من العطاء، حيث يتزين اليوم مبنى وزارة التضامن الاجتماعى بهن، فكل أم مثالية، هى عنوان لصبر شعب، وكرامة وطن، ومستقبل نستحقه.

وأكدت أنه فى هذا اليوم تجتمع فيه قصص الأمومة البطولية مع قصص هذا الوطن العظيم، حيث عيد المرأة يلتقى بعيد الأم، نقف جميعًا لنحتفل ليس فقط بأمهات مثاليات، بل بقيم مثالية شكلت ضمير هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاحتفال بعيد الأم والذى بدأ منذ دعوة الكاتب الصحفى مصطفى أمين يعد مناسبة لكل المجتمع المصرى بكل فئاته وطوائفه للاعتراف بفضل الأم ومكانتها، وتعد وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة المنوط بها اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وبدأ هذا التقليد منذ منتصف الستينيات، لكنه ترسخ وانتظم بشكل سنوى منذ أواخر السبعينيات، وأصبح حدثا وطنيا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن الوزارة تقوم بفتح باب الترشح للأمهات المثاليات من مختلف المحافظات وفق معايير تشمل التضحية، العطاء، تعليم الأبناء، وتحقيق قصص نجاح رغم التحديات، ويتم اختيار أم مثالية لكل محافظة، إلى جانب أم مثالية على مستوى الجمهورية، وأمهات مثاليات لفئات خاصة مثل الأم البديلة، أم من ذوى الإعاقة، أم لابن من ذوى الإعاقة، أم لشهيد، وغيرها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاحتفال هذا العام يتواكب أيضا مع مرور 10 أعوام على بدء أهم برنامج للدعم النقدى فى تاريخ مصر صنعته أيدى مصرية خالصة، أثبتت أن العدالة ممكنة، والتمكين ليس حلما بل واقعا نعيشه كل يوم، فتكافل وكرامة لم يكن برنامجا فقط، بل قصة مصرية خالصة من الإصرار والأمل، بلغت فى 10 سنوات ما لم تحققه كل برامج الدعم فى خمسين عاما، ووصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة، 75% منهن سيدات، 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج عقب تحقيق تحسن أو تغير فى استحقاقها معظمها تحسنت ظروفها المعيشية، وهناك 1.5 مليون فتاة تم دعمهم فى التعليم هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تكافل وكرامة ليس المسار الوحيد لدعم المرأة المصرية، فمن خلال وزارة التضامن الاجتماعى هناك 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة لـ673 ألف مستفيدة، وهناك 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لصالح 409 ألف مستفيدة بأحكام نفقة وأكثر من مليون سيدة حصلن على تمويل لمشروعات صغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهناك أيضا 15 ألف رائدة مجتمعية تقوم برفع الوعى على أرض مصر.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها قائلة:"فى هذه الاحتفالية ترتفع قيم الوفاء والتضحية وتتشابك أيادى الأمهات وأبناءهن وبناتهن يتذكرن معا رحلة الكفاح التى تكللت بالنجاح".

ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالحضور والمشاركة فى حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية مع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة .

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة لجميع الأمهات المثاليات، قائلة: "كنت قبل كده بكرم الأم المثالية عن محافظة دمياط فقط خلال منصبى السابق كمحافظ لدمياط .. ودلوقتى سعيدة انى بكرم جميع الأمهات المثاليات بالمحافظات".

وأضافت دكتورة منال عوض مقدرين عطاء جميع الأمهات وفخورين بأمهات وعظيمات مصر فى مختلف المحافظات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن وراء كل أم مثالية قصة عظيمة وتضحيات كبيرة قدمتها لأسرتها، واختتمت كلمتها : كلكن عظميات وعلى راسنا من فوق وتستحقن التكريم .

وقالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة إننا نحتفى جميعًا بأعظم ما أنجبت هذه الأمة، وهى الأم المصرية، التى كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية بلا حدود، مضيفة أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو وقفة إجلال واحترام لكل أم حملت على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال، وتحملت المشاق من أجل أن تمنح أبنائها مستقبلًا مشرقًا.

وأشارت إلى أن اختيار الحادى والعشرين من مارس ليكون عيدًا للأم لم يكن مصادفة، بل جاء متزامنًا مع بداية فصل الربيع، ذلك الفصل الذى يرمز إلى التجدد والنماء، تمامًا كما تمنح الأم الحياة لأبنائها وترعاهم ليكبروا أقوياء.

ووجهت المستشارة أمل عمار التحية لكل الأمهات، بصفة عامة، وخصت بالتقدير الأمهات المثاليات اللواتى قدمن أروع النماذج فى الصبر والكفاح، واستطعن رغم التحديات أن يربين أجيالًا ناجحة ومؤثرة فى المجتمع، فالأم المثالية ليست فقط من اجتهدت فى تربية أبنائها، بل هى التى غرست فيهم القيم والمبادئ النبيلة، وعلمتهم حب الوطن، والإصرار على النجاح، والقدرة على العطاء دون انتظار مقابل.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس مدى التقدير الذى يكنه المجتمع للأم، فهو ليس مجرد لحظة فرح، بل هو اعتراف بأهمية دورها فى بناء الأجيال، فالأم هى المدرسة الأولى، وهى التى تصنع الإنسان القادر على العطاء والنجاح..واليوم، نقف جميعًا احترامًا لكل أم مصرية عظيمة، لكل من تحملت المشقة، وسهرت الليالي، وضحت براحتها من أجل أبنائها.

وأضافت أن الأم هى قلب المجتمع النابض، وحجر الأساس لكل نهضة وتنمية، ومن دونها لن يتحقق أى تقدم أو ازدهار. فتحية تقدير وإجلال لكل أم مصرية، لكل امرأة تحملت وصبرت وأعطت بسخاء أنتن شعلة الحياة، ونبراس الأمل، وأساس المستقبل، كل عام وأمهات مصر بخير، ومصر دائمًا بأمهاتها قوية ومضيئة بمستقبلها المشرق.



الاحتفال السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي



الحفل السنوي لوزارة التضامن لتكريم الأمهات المثاليات 2025



تكريم الأمهات المثاليات



تكريم أمهات مثاليات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي



حفل تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية



فعاليات الحفل السنوي لتكريم الأمهات المثاليات 2025



فعاليات الحفل السنوي لوزارة التضامن لتكريم الأمهات المثاليات 2025



فعاليات الحفل السنوي لوزارة التضامن لتكريم الأمهات المثاليات