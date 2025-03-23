شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المانيا بالقاهرة يوجه الشكر لمصر على إيصال مساعدات بلاده لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتز شكره لمصر على الجهد الذي تبذله في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإيصال المساعدات التي قدمتها ألمانيا إلى قطاع غزة .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور،اليوم الأحد، سفير ألمانيا في القاهرة .

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها المحافظة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإيصالها إلي قطاع غزة..مثمنًا الدور الذي قامت به ألمانيا في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة .

وأوضح المحافظ بأن السفير الألماني سيقوم خلال زيارته باستقبال طائرة مساعدات إنسانية قادمة من ألمانيا لصالح قطاع غزة، بجانب تفقد المخازن الجمركية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش .