شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: الأم المصرية الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأم المصرية هي الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع، وهي النموذج الأسمى للعطاء والتضحية، موضحة على أن الدولة المصرية تعتز بكل أم قدمت جهودًا استثنائية من أجل بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.

وأضافت "نحن فخورون بكل أم مصرية، فأنتم مثال للصبر والقوة، وقصصكن الملهمة هي دليل على عظمة المرأة المصرية واليوم نحتفي بكن ونقدر تضحياتكن التي لا تقدر بثمن كل عام وأنتن بخير، ومصر دائمًا بخير بفضل عطائكن".

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت التحية لكل أم مصرية، مؤكدة أن دورها هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة ومساندة لها في كل الأوقات.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط، وحصلت هانم مصطفى عبد الفتاح على الأم المثالية لمحافظة دمياط، وحنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة، ومنى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، وهناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية، ورندة سمير مسعد لمحافظة بورسعيد، وسامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية، ورجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا، وليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية، وزينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء، ومنال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف، وعلية معوض أحمد لمحافظة القليوبية، وأحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج، ومريم محمد على لمحافظة الأقصر ، وإفراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء، ومنال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد، وإلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية، وآمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية، وسحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ، وإيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم، وهانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية، ومريم أحمد محمود لمحافظة السويس، وسناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا، وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، وماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.