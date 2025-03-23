وزيرة التضامن: الأم المصرية رمز العطاء والدولة مستمرة فى دعمها وتمكينها

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، ، خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته الوزارة لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 أن هذا اليوم يمثل احتفاءً بقصص الأمومة البطولية التي تجسد معاني التضحية والعطاء، مؤكدة أن وزارة التضامن تحرص على اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير دقيقة تشمل التضحية، والعطاء، وتربية الأبناء، وتحقيق إنجازات ملموسة، إلى جانب تكريم أمهات من فئات خاصة مثل أمهات ذوي الإعاقة، وأمهات الشهداء، وغيرهن ممن قدمن نماذج مشرفة للامومة المصرية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لكل أم مصرية، مؤكدة أن دورها هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن، وأن الدولة المصرية ستظل داعمة ومساندة لها في كافة الأوقات.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط.

وحصلت هانم مصطفى عبد الفتاح على الأم المثالية لمحافظة دمياط ، وحنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة ، ومنى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، وهناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية ، ورنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد ،وسامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية ، ورجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا، وليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية ،وزينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء ، ومنال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف ، وعلية معوض أحمد لمحافظة القليوبية ، وأحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج ،ومريم محمد على لمحافظة الأقصر ، وافراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء، ومنال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد، وإلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية ، وآمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية ، وسحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ ،و إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم ، وهانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية ، ومريم أحمد محمود لمحافظة السويس، وسناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا ،وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، وماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.



