شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الحفل السنوي لوزارة التضامن لتكريم الأمهات المثاليات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، منذ قليل، فعاليات الحفل السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية، والذي تعقده وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة الجديدة.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، حيث جاءت هانم مصطفى عبد الفتاح الأم المثالية لمحافظة دمياط ، حنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة، منى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، هناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية، رندة سمير مسعد لمحافظة بورسعيد، سامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية ، رجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا ، ليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية ، زينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء ، منال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف ، علية معوض أحمد لمحافظة القليوبية ، أحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج ،مريم محمد على لمحافظة الأقصر ، افراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء ، منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد ،إلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية ، آمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية ، سحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ ، إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم ، هانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية ، مريم أحمد محمود لمحافظة السويس ، سناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا ،وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، ماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.