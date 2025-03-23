شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيس تونس بيوم الاستقلال والأمين العام لجامعة الدول العربية بعيد التأسيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد السيد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى سعادة السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ بمناسبة ذكرى عيد تأسيس جامعة الدول العربية.
وأوفد السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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