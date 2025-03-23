شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات بين مصر والمملكة المتحدة حول القضايا متعددة الأطراف والأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي سلسلة من المشاورات حول الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بتنظيم من سفارة مصر في لندن، مع مديرى إدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدفاع والأمن الدولي والتكنولوجيا والتحليل، والأمن السيبراني والتهديدات المعلوماتية بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة .

وتناول مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات أهم العمليات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها العام الحالى في الأطر متعددة الأطراف، لاسيما في إطار الأمم المتحدة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالإصلاح المؤسسى والإدارى للمنظمة العالمية، والمفاوضات المستمرة لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن الأممي .

وأوضح "الجويلي" أن المشاورات تناولت مجالات السلم الدوليين بما في ذلك التحضير لاجتماع برلين الوزارى لتطوير عمليات حفظ السلام من جانب، وعملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممى التي تشارك مصر في تيسير أعمالها في نيويورك من جانب آخر، مشيراً إلى أن دور مصر الريادى في هذا المجال يمتد ميدانياً على الصعيد العربي، خاصة بالنسبة لقطاع غزة، و على الصعيد القارى حيث تستضيف مصر أيضاً مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات .

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المشاورات تناولت أيضاً موضوعات الأمن الدولى سواء في شقه التقليدي المرتبط بنزع وضبط السلاح النووى مع اقتراب انعقاد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك في شهر أبريل القادم، أو بتناول القضايا البازغة المتمثلة في التكنولوجيات الرقمية والبازغة بما في ذلك والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، تحضيراً للتقرير الختامي لمجموعات العمل ذات الصلة الذى سيتم عرضه على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.