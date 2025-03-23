شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدا من الجامعة الكاثوليكية الألمانية بوادي النطرون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من الجامعة الكاثوليكية في إيشستات إنغولشتات الألمانية، برئاسة البروفيسور الدكتور توماس كريمر أستاذ الدراسات المسيحية الشرقية، والدكتور القس أوليكساندر بيتريكو مدير المعهد الإكليريكي لأتباع الكنائس الشرقية بالجامعة ذاتها.

رحب بهم قداسة البابا وحدثهم عن تاريخ مصر وعن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما قام الضيوف بجولة تعرفوا خلالها على بعض معالم المقر البابوي.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، الآباء كهنة الرعاية الاجتماعية بكنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والزيتون والمدن الجديدة، وبرفقتهم عدد من خدام وخادمات الرعاية، بحضور القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، حيث ناقش معهم قداسته الترتيبات الخاصة بتسديد احتياجات عيد القيامة في بعض المناطق والإيبارشيات.