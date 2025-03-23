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وزارة الصحة توجه رسالة هامة لمرضى السرطان.. تقاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 23 مارس 2025 10:48 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة لـ مرضى السرطان فى رمضان، وقالت إنه يجب على مريض السرطان تجنب الأملاح والأكلات الحارة خصوصًا عند اقتراب وقت السحور، حتى يحمي جسمه من الجفاف.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمريض السرطان وذلك لتناول سحور صحى، وقالت: يجب أن يكون السحور غنى بالألياف والبروتين مثل البيض المسلوق والكربوهيدرات المعقدة والماء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكنك الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كانت وزارة الصحة والسكان  أكدت البدء فى استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الذكاء الاصطناعى يسهم في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرأ في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد فى دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة.


رسالة هامة لمرضى السرطان

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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