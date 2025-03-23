شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد العقيد فتحى عبد الحفيظ عبد المنعم استثنائيًا لرتبة العميد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 10:46 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد العقيد فتحى عبد الحفيظ عبد المنعم حسن سويلم استثنائيًا إلى رتبة العميد اعتبارًا من تاريخ استشهاده.

كما نشرت الجريدة قرار باحتساب وفاة العقيد فتحى عبد الحفيظ عبد المنعم حسن سويلم الضابط بمديرية أمن الفيوم، والمتوفى بتاريخ 21 يناير 2025 ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها.

نص القرار