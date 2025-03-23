شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء صرف معاشات أبريل 2025، بعد قرار تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس الجارى بدلا من أول شهر أبريل ، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.

وحرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإتاحة الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين ،من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى A T M والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.