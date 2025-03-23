شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ارتفاعات درجات الحرارة فى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 11:41 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى حدوث تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة اعتباراً من غدآ الإثنين 24 مارس ، حيث متوقع ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد 23 مارس 2025 الموافق 23 رمضان، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 22 درجة

الصغرى 14

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 20 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

قنا

العظمى 26 درجة

الصغرى 12

أسوان

العظمى 27 درجة

الصغرى 12 درجة