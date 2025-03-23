شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات بفرنسا وهولندا لدعم غزة ورفض صعود اليمين المتطرف وسياسة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع باريس وأمستردام احتجاجا على العنصرية وتصاعد اليمين المتطرف ، بالإضافة إلى إظهار دعمهم لـ غزة ورفض سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشارت وكالة برينسا لاتينا، إلى أن فى فرنسا شارك أكثر من 90 ألف متظاهر فى فرنسا منهم 21 ألف فى باريس تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للقضاء على التمييز العنصرى، الذى اعتمدته الأمم المتحدة قبل 6 عقود.

واندلعت أكثر من 150 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، نظمتها منظمات مثل رابطة حقوق الإنسان، وأوكسفام فرنسا، ومنظمة إس أو إس لمكافحة العنصرية، وغيرها؛ والاتحاد العام للعمال واتحاد النقابات العمالية؛ والقوى اليسارية "فرنسا الأبية" والأحزاب الشيوعية والاشتراكية.

وشهدت المظاهرات لافتات وبالونات عملاقة وشعارات تندد بصعود اليمين المتطرف وخطاب الكراهية.

وخيمت الأجواء الدولية على المسيرات ومظاهرات في فرنسا، لاسيما دعم فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ورفض سياسات الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

كما انتشر على نطاق واسع طوال اليوم الدعم للمهاجرين والمهاجرين غير المسجلين ومطالب النقابات باحترام حقوق العمال.

كما لوّح المتظاهرون بالأعلام دعماً لفلسطين، بعد استئناف إسرائيل للحرب في غزة مؤخراً، ما أودى بحياة ما يقرب من 50,000 شخص في القطاع على مدار 15 شهراً من القتال .

وأفادت الداخلية الفرنسية بأن الاشتباكات أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين وأصيب ثلاثة آخرون، من بينهم ضابط. واحتج المتظاهرون على محنة الشعب الفلسطيني، رافعين لافتات تتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتواطؤ فيما وصفوه بالإبادة الجماعية التي تكشفت ملامحها منذ فترة حسب قولهم.

وفى هولندا، أعرب المتظاهرون عن معارضتهم وأعربوا عن قلقهم إزاء الحكم المحلي، بعد أن انحرفت الحكومة الهولندية بشكل حاد نحو اليمين العام الماضي عندما اتفقت أربعة أحزاب يمينية على تشكيل ائتلاف.

وقالت إحدى السيدات المشاركات في المظاهرة: "نحن نرى أن هناك نموًا أكبر لليمين المتطرف، وأن التعبيرات العنصرية في ازدياد. وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة، فهناك الكثير من الأمور السيئة التي تحدث هناك". كما خرجت احتجاجات مماثلة في مدينتي ليون وتولوز.

