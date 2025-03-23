شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى جمهورية النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف مسجداً جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مستنكرة كافة الأعمال التي تستهدف دور العبادة والأماكن المقدسة.