شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على عدة مناطق فى جنوب غزة إلى 35 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على عدة مناطق في جنوب قطاع غزة إلى 35 شهيدا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49.747 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113.213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.