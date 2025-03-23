شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات وزارة التربية والتعليم.. رابط الحصول على الموضوعات المخصصة للتقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أولياء الأمور عن تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للترم الثانى، حيث يمكن الدخول على هذه الرابط للحصول على الموضوعات الدراسية الخاصة بالتقييمات لصفوف النقل بالفصل الدراسى الثانى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على استمرار التقييمات الخاصة بالطلاب حتى موعد انتهاء الخريطة الزمنية لمنهج الترم الثانى 2025.اضغط على الرابط

وتعقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى بمعرفة معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.



ووفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان أخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.



