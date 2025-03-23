شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب 4 صفوف دراسية.. حدث بيانات دخول امتحانات العام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب 4 صفوف دراسية تحديث بيانات دخول امتحانات العام الدراسى 2025،2024، حيث يمكن لطلاب الشهادة الفنية بجميع نوعياتها "صناعى وزراعى وفندقى وتجارى" وأيضا طلاب الشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الترم الثانى وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الدخول على الرابط التالى وكتابة البيانات ومراجعتها.

https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm



وناقشت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025، لطلاب الشهادة الإعدادية بتطبيق الإجراءات التالية فى الامتحانات:

- وضع بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

- تظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق ولا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين.

- توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- حظر دخول التليفون المحمول بلجان السير حيث يتم التنبيه على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

- يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية واستكمال الأعداد من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات.