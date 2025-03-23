شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لمندوبى مبيعات وسائقين برواتب تصل 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توفير 25 فرصة عمل جديدة ، للشباب برواتب تصل 10000 جنيها شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف ، التي تعلن عنها الوزارة شهريا في محافظة دمياط، في أحد شركات القطاع الخاص العاملة في التجارة والتوزيع .

وأوضحت أن الـ وظائف وشروطها، على النحو التالى:

_ عدد 15 مندوب مبيعات ، براتب 10,000 جنيه، مع خبرة سنة على الأقل.

_ عدد 10 سائقين براتب 7,000 جنيه مصري، حاصلين على رخصة قيادة درجة ثانية، مع القدرة على القراءة والكتابة.

شروط التقديم:

المؤهل عالٍ أو متوسط.

العمر 35 إلى 45 سنة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك"، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.