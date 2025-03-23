شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد ومصاب إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن فلسطينى وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "أبو حسنين" قرب مدخل شارع الجامعة في رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر، كما استهدفت منزلا آخر في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.



وفي السياق، استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد الطفلة ليليان جهاد أبو دقة وإصابة آخرين.



وأضافت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف للاحتلال استهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سلواد وقرية دير نظام في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة سلواد شرق رام الله، وانتشر في شوارعها، كما اقتحم قرية دير نظام، شمال غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.