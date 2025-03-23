جدول الثانوية العامة 2025.. المواد العامة بامتحانات جميع الشعب الأحد، 23 مارس 2025 01:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تستطلع هلال شوال لعام 1446 هجريًا السبت المقبل الأحد، 23 مارس 2025 12:00 ص

تفاصيل عرض الأهلى لضم زيزو فى الصيف المقبل السبت، 22 مارس 2025 10:53 م

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال لعام 1446 هجريًا السبت المقبل.. اعرف موعد العيد السبت، 22 مارس 2025 11:30 م

هل اكتشفوا أنفاقا ومدنا كاملة تحت الأهرامات؟.. الحقيقة في حلقة جديدة من "أرقام مع سارة" السبت، 22 مارس 2025 10:34 م

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر السبت، 22 مارس 2025 10:37 م

الرئيس السيسى: سعدت باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر السبت، 22 مارس 2025 10:05 م

تقديم صرف معاشات إبريل 2025 لهذا الموعد .. إنفوجراف السبت، 22 مارس 2025 09:35 م

محافظ القاهرة: تحويل مسار محور صلاح سالم وإزالة كوبرى السيدة عائشة فى هذا الموعد السبت، 22 مارس 2025 09:48 م

الحسابات الفلكية: رمضان هذا العام 29 يوما والأحد 30/3 أول أيام عيد الفطر السبت، 22 مارس 2025 09:12 م

بالأرقام.. صلاح أفضل صانع ألعاب بـ10 دوريات.. ومرموش فى القائمة السبت، 22 مارس 2025 03:57 م

إحنا فى خدمتك.. 5 خطوات لاستخراج بطاقة الـFAN ID للأطفال ومن تحت السن السبت، 22 مارس 2025 04:00 م

كولر يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من عودة كريستو بعد انتهاء إعارته فى تونس السبت، 22 مارس 2025 03:45 م

بيسيرو: سنحارب على كأس عاصمة مصر ولا أهتم بتعيين حكم أجنبى لمباراة سيراميكا السبت، 22 مارس 2025 03:31 م

الطقس غدا معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 22 درجة السبت، 22 مارس 2025 03:02 م

كيف يستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم؟ السبت، 22 مارس 2025 03:20 م

الرئيس السيسى: كلفتُ الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وحماية حقوقها السبت، 22 مارس 2025 02:22 م

عمر الساعي خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلي والطلائع السبت، 22 مارس 2025 02:15 م

موعد صلاة عيد الفطر 2025 بمدن ومحافظات الجمهورية (إنفوجراف) السبت، 22 مارس 2025 02:10 م