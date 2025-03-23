أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تستطلع هلال شوال لعام 1446 هجريًا السبت المقبل

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كتب سيد الخلفاوىالأحد، 23 مارس 2025 12:00 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
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