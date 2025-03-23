شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة صحفى الشرقية تنظم حفل إفطارها السنوى بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 01:08 ص

نظمت رابطة صحفى الشرقية، أمس السبت، حفل إفطارها السنوى، بنقابة الصحفيين، بحضور عدد كبير من الصحفيين والمرشحين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين.

شارك فى حفل الإفطار، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وسيد الإسكندرانى المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد الجارحى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

كما شارك فى حفل الإفطار الزميل محمد السيد الشاذلى المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وحسين الزناتى ومحمد شبانة ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة وأيمن عبد المجيد ودعاء النجار وإيمان عوف وخالد حسين وحماد الرمحى وفيولا فهمى ومحمد سعيد ومحمد الضبعان وعلاء عمران وأحمد أبو هارون وشيرين العقاد وابراهيم الدراوى وصالح الصالحى وصالح رجب من المرشحين لعضوية مجلس النقابة.



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