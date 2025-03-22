شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

كما اكدت الهيئة أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



