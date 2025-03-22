شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سعدت باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم باستقبال أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر، حيث تباحثا بشأن سبل تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتشاورنا بشأن مختلف القضايا الإقليمية.

وأضاف الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تاريخ طويل من علاقات الأخوة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، يكلله التزام قيادتي البلدين بالتنسيق المستمر و التشاور الأمين من أجل مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين".