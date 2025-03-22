شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تحويل مسار محور صلاح سالم وإزالة كوبرى السيدة عائشة فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ الدولة المصرية أعمال تطوير شاملة لـ ميدان السيدة عائشة ومن بين أعمال التطوير إزالة كوبرى السيدة عائشة والذى تسبب فى الكثير من الحوادث نظرا لوجود منحنى خطر به يؤدى للحوادث فى حالة السرعات العالية.

وكشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة خلال 3 أشهر ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين يمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأضاف محافظ القاهرة لليوم السابع، أنه سيتم تحويل مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح ويجخل فى مسار جديد وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة اخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال.

وأوضح المحافظ أنه جار إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجارى الإنتهاء منه، مشيرا إلى انه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى ثم سيتم إنشاء كوبرى اعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضى فى 15 حادث، مشيرا إلى أنه تم انشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة وهو ما جعل هناك انحناء خطر يتسبب فى الحوادث.