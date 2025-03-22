شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم صرف معاشات إبريل 2025 لهذا الموعد .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الإجراءات الخاصة ببدء صرف معاشات أبريل 2025، حيث سيتم تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجارى، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.

ويمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين، الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى A T M والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.