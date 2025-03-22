شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية: رمضان هذا العام 29 يوما والأحد 30/3 أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس، أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوما، لافتة إلى أن يوم الأحد 2025/3/30م ( أول أيام عيد الفطر المبارك).

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).