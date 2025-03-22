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شكرا لقرائتكم خبر عن يلتمسون ليلة القدر.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في العشر الأواخر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - امتلأ الجامع الأزهر اليوم السبت عن آخره بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يلتمسون ليلة القدر، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.
وتقام صلاتي العشاء والتراويح من سورتي يس والصافات، ويؤم المصلين في صلاة العشاء، الشيخ أحمد محمد جعفر، عضو الرواق الأزهر، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الشيخ محمد أحمد حسن، قارئًا برواية الإمام ابن وردان عن الإمام أبوجعفر المدني، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام خلاد عن الإمام حمزة الكوفي، والدكتور أسامة الحديدي، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام الكسائي.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
صلاة التراويح بالجامع الازهر
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