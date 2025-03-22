شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان شهر اللمة الحلوة.. شباب العمرانية ينظمون مائدة إفطار جماعي للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

نظم أهالي العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، مائدة إفطار، بشارع الجمهورية، اجتمع عليها مئات الصائمين من مختلف الأعمار، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال أحمد عبد القوي أحد أهالي العمرانية، إنهم اعتادوا على تنظيم مائدة إفطار جماعي، باسم شباب العمرانية، يجتمع عليها الأهالي بكبارهم وصغارهم، تعبيرًا عن فرحتهم بالشهر الكريم، مشيرًا إلى أنهم يتشاركون سويًا في تجهيز الوجبات وتنظيم اليوم بما يتضمنه من إفطار جماعي وفقرات ترفيهية تُسعد أطفالهم وتشعرهم بروحانيات الشهر الفضيل.

وأضاف خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أنهم نظموا مائدتهم الثالثة، هذا العام، بطول امتداد ثلاثة شوارع، واستهدفوا تجهيز حوالي 2000 وجبة إفطار، مشيرًا إلى أن الشباب القائمين على تجهيز المائدة، يشاركون بشكل دائم في أعمال تطوعية وخدمية، ودومًا ما يحرصون على المشاركة في تنظيم المائدة، كفرصة لتجميع الأهل والأصدقاء والجيران على سفرة واحدة.

وأوضح أنهم يتقاسمون العمل فيما بينهم لتنظيم اليوم، فمنهم من يعد الوجبات ويشرف على تجهيزها وتعبئتها، ومن يزين الشوارع بالأنوار والبالونات، ويجهز الطاولات والكراسي، ومن ينظم فقرات ترفيهية مبهجة للأطفال وضيوف المائدة، في مشهد يجسد قيم الخير والتضامن المجتمعي.

وأكد سعيهم للحفاظ على تلك العادة السنوية، التي تشعرهم ببهجة الشهر الكريم وتجمعهم سويًا، مشيرًا إلى أن المائدة لا تنتهي بمجرد تناول الطعام فحسب، إنما تتخطى ذلك إلى تنظيم أنشطة وفقرات ترفيهية وفنية متنوعة.

التنورة فى مائدة افطار شباب العمرانية التنورة فى



مائدة افطار شباب العمرانية



افطار شباب العمرانية



المنظمين لمائدة افطار شباب العمرانية



فرحة شباب العمرانية



افطار شباب العمرانية