شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ جامعة الدول العربية لمرور 80 عاما على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، على الدور المهم الذى تقوم به جامعة الدول العربية فى تعزيز العمل العربى المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الجامعة الذى يصادف يوم 22 مارس من كل عام.

وأعربت السفيرة عن خالص تهنئتها للجامعة فى الذكرى الثمانين لتأسيسها، منوهة بدورها ككيان وبيت جامع لكل العرب، مؤكدة أن الجامعة تحظى دائمًا بدعم واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتأييد المملكة لكافة المبادرات ولأى جهد وتحرك عربى يهدف إلى خير الأمة العربية ويعزز وحدتها ويحفظ أمنها واستقرارها.

ونوهت بأن مملكة البحرين منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية فى 11 سبتمبر 1971، ساهمت بفاعلية فى أعمال الجامعة وأنشطتها مع التزامها الأكيد بميثاقها ومبادئها، وتساند كل الجهود التى تقوم بها، إيمانًا بدورها الفاعل فى تعزيز منظومة العمل العربى المشترك والحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التضامن بين الأشقاء.

وأكدت فوزية بنت عبد الله زينل على أهمية مواصلة تعزيز دور جامعة الدول العربية فى الدفع بالعمل العربى المشترك قدمًا إلى الأمام، باعتبارها تشكل إطارًا عربيًا معبرًا عن رغبة الأمة وشعوبها فى الوحدة والتضامن، وتطوير آلياتها وأجهزتها وأدواتها بما يجعلها أكثر قدرة على الدفاع عن المصالح العربية المشتركة، قائلة أن التاريخ يشهد لمملكة البحرين وقوفها بقوة إلى جانب الحق العربى ودفاعها الدائم عن القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، منوهة بمواقف المملكة الداعمة والمساندة للتضامن العربى فى مختلف المجالات وتعزيز التكامل والتنسيق العربى.

وأشادت السفيرة بالجهود المخلصة التى تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة السيد أحمد أبو الغيط فى سبيل تفعيل وتطوير دور الجامعة والارتقاء به إلى ما يلبى تطلعات الشعوب العربية فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها الأمة العربية