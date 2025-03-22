شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتروح.. خطوات تساعدك ترجع فلوسك المحولة بالخطأ على إنستاباى والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدد من الطرق القانونية التى، تساعد فى إعادة الأموال المرسلة عن طريق الخطأ عبر تطبيق انستاباي، ويوضح الخليج 365 في خطوات بسيطة كيفية استرجاع الاموال المحولة بالخطأ عبر التطبيق.

- اتصل ببنكك

تواصل مع البنك الخاص بيك فورًا، وقدم لهم بيانات العملية زي رقم التحويل، التاريخ، والوقت، والبنوك غالبًا بتتعامل مع المواقف دي بشكل سريع وبتساعدك تسترجع الفلوس لو كانت الإجراءات تسمح.

- خدمة عملاء إنستاباي

الجأ لدعم "إنستاباي"، وتواصل من خلال التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني وخد منهم الخطوات اللازمة، خلي معاك كل بيانات العملية وأي مستندات تدعم موقفك.

- شكوى رسمية للبنك المركزي

قدم شكوى للبنك المركزي المصري، كخطوة رسمية وهتحتاج تقدم إيصالات التحويل وكل التفاصيل.

- اللجوء للقضاء

رفع دعوى قضائية، بالاستعانة بمحامى متخصص واجمع كل الأدلة، زي إيصال التحويل ومراسلاتك مع البنك وإنستاباي، المحكمة ممكن تصدر حكم يلزم الشخص المستلم بإعادة الأموال.