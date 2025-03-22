شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للتغذية" يوضح سعرات كعك العيد.. ويحذر من الإفراط فى تناوله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الموجودة في كعك العيد، لتوعية المواطنين بأهمية الاعتدال في تناول كعك العيد، خاصة مع احتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي قد تُسبب زيادة في الوزن ومضاعفات صحية أخرى.

وجاءت سعرات كحك العيد على النحو التالي:

- الكعكة الواحدة 200 سعر حراري.

- الغريبة الواحدة 150 سعر حراري.

- البسكوت الواحدة 60 سعر حراري.

- البيتي فور الواحدة الواحدة 60 سعر حراري.

- المعمول بالتمر الواحدة 200 سعر حراري.



وحذر المعهد القومى للتغذية من الاسراف فى تناول كعك العيد وقال : كعك العيد ملئ بعدد كبير من السعرات الحرارية، ومن الضرورى عدم الإسراف في تناوله حتى لا يجرى زيادة في الوزن، لافتا إلى أنه في حال الرغبة في تناول الكعك يمكن الاكتفاء بواحدة مع الحرص على تناول الفاكهة والخضروات، إذ أن المعدة تخرج من شهر رمضان مرتاحة، وعلينا عدم صدمتها بالإسراف في تناول الكعك.

وأضاف أنه يمكن تناول بسكوت فهو يحتوى على سعرات حرارية أقل، داعيا المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة باستشارة الطبيب قبل تناول الكعك لمعرفة المسموح به من عدمه، لتفادي أى مضاعفات صحية محتملة.

وتابع: هناك أضرار للإسراف في تناول كعك العيد، فتناول كعك العيد على المعدة الخاوية يؤدى إلى الحموضة والإسهال وحدوث اضطرابات فى القناة الهضمية.