شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش الوراق يستقبل إفطار الوحدة الوطنية الأول الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار “لنجتمع على المحبة .. ونعيش بركة الشهر الكريم”، تستعد منطقة كورنيش النيل بالوراق وشمال الجيزة لاستقبال حفل إفطار “الوحدة الوطنية”، الذي سيجمع جميع فئات الشعب المصري من مختلف الأطياف، بحضور لفيف من رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف.

وأكد المهندس إيليا ذكي راعي الحفل، أن مشهد تجمع المسلمين والمسيحيين على مائدة إفطار واحدة ليس غريبًا على مصر، بل هو تعبير عن تعميق روح المحبة والمشاركة بين أبناء الوطن، وأشار إلى أن هذا العام يهدفون لتوزيع آلاف وجبات الإفطار عبر لجان تنظيمية تضم أفرادًا من المسلمين والمسيحيين معًا، ليقدّموا رسالة قوية للعالم بأن هذه هي مصر، أم الدنيا.

من جانبه، أعرب المهندس أشرف إيليا عن أهمية تعزيز التلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن تزامن الصيام الكبير في الكنيسة مع شهر رمضان المبارك يمثل فرصة لتعميق الروابط بين الجميع، كما أشار إلى أن قوافل “وجبات الوحدة الوطنية” ستجوب شوارع مناطق شمال الجيزة لتعكس وحده الشعب المصري والمواطنة.