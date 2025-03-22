شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بدور الرائدة الريفية: تدعم التواصل مع المرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الرائدة الريفية من خلال التعامل المباشر مع السيدات فى الريف أو غير الريف، متابعا: "حرصنا على تعظيم دور الرائدة الريفية من أجل تسهيل التواصل فى الموضوعات المختلفة مثل كثرة المواليد والزواج المبكر وغيرها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "هناك تواصل وتغذية عكسية من الرائدات الريفيات والتوصيات التي نحتاج إليها.. وأوجه الشكر لكل رائدة ريفية مصرية نظرا لدورها الكبير، وأن يكون هناك صوت تسمع له يكون مفيدا لها ولأسرتها ولحياتها ومستقبلها وده الدور ندعمه بشكل كبير".



الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية



الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية 1



الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة مايا مرسى خلال اللقاء



جانب من لقاء الرئيس السيسي مع المرأة المصرية والأم المثالية