شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هنظم موضوع الفن بشكل أكبر وخُفت على المجتمع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما تحدث عن الإعلام والفن كان انطلاقا من الخوف على المجتمع، متابعا: "كل سيدة من حضراتكم قدامي عندها حكاية وحكاية رائعة جدا لو اتعملت عمل فني من خلال كاتب جيد وإخراج جيد وفريق تمثيل جيد وتكلفة جيدة هيطلع حاجة حلوة وتحقق ربح كمان لأنها حاجة حلوة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "عاوز أطمنكم إن إحنا لما بنطرح موضوع مايخوفشي حد.. لأنه اللى بيعمل ده هو اللى هيعملوا دلوقتي.. ده الفريق الموجود سواء الكتاب أو المخرجين أو الفنانين.. هنظم الموضوع بشكل أكبر.. والأول كانت صناعة والدولة تنفق عليها وقادرة عليها".



الرئيس السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية



الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية 1



الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة مايا مرسى خلال اللقاء



جانب من لقاء الرئيس السيسي مع المرأة المصرية والأم المثالية