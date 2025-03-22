شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مش هتشوفه غير في مصر.. قسيس على مائدة إفطار أهالي العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة طيبة، شارك القص جبرائيل أديب، اليوم السبت، أهالي العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، إفطارهم السنوي الجماعي، وسط تواجد أبناء الحي من الكبار والشباب والأطفال.

وعبر القس جبرائيل عن سعادته بمشاركة أهالي العمرانية فرحتهم بمائدة الإفطار، مؤكدًا أنه يحرص كل عام على مشاركتهم إفطارهم الجماعي في شهر رمضان.

وقال خلال حديثه لـ"الخليج 365"، إنهم كأهالي العمرانية دومًا ما يتشاركون سويًا ويجتمعون معًا على مائدة المحبة كنسيج واحد وروح واحدة، مضيفًا: "بنتجمع مع بعض كمصريين، ناكل ونشرب سوا، وهي دي الروح الواحدة اللي اتربينا عليها".

وتابع أنهم نسيج واحد، وهو النسيج المصري، يجمعهم وطن واحد، يعيشون فيه ويعيش فيهم، مضيفًا: "شيء جميل إننا بنحتفل بالصوم الكبير وأخواتنا المسلمين بيحتفلوا بشهر رمضان في نفس الوقت".



قسيس على مائدة إفطار أهالي العمرانية



قسيس على مائدة إفطار أهالي العمرانية



إفطار أهالي العمرانية