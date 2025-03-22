شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية مصر وإريتريا يبحثان دعم الصومال فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، عثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، في إطار مواصلة التشاور لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا ومتابعة زيارة الوزير عبد العاطى الأخيرة إلى إريتريا يوم ٢٨ فبراير.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع مصر وإريتريا، والتطلع لمواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز أطر التعاون الثنائي واستشراف فرص جديدة للتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يعكس عمق الروابط التاريخية التى تجمع مصر واريتريا. ونوه كذلك إلى التطلع لمواصلة اجتماعات آلية التنسيق الثلاثى بين مصر واريتريا والصومال التى عُقد أول اجتماع وزارى فى إطارها بالقاهرة فى شهر يناير الماضى.



شهد اللقاء تبادل للرؤى بالنسبة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى القارة الأفريقية وسبل دعم السلم والأمن فى منطقة القرن الأفريقى، وتحديداً دعم الصومال فى مكافحة الارهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، كما تناول تطورات الأوضاع فى السودان وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع فى ومنطقة الساحل الأفريقى، فضلاً عن التطورات فى البحر الأحمر ورفض مشاركة أى دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر فى أمن وحوكمة البحر الأحمر.