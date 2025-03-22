شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الزهايمر يحتاج عناية خاصة وسيكون للدولة دور في رعاية المرضى والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مرض الزهايمر مختلف لأنه فى الغالب يصيب كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مختلفة بجانب الرعاية الخاصة بالمرض نفسه، متابعا: "عايزين نفكر فى الموضوع ده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "محتاجين نفكر فى الموضوع ده ومش هنحسمه دلوقتي أيا كان العدد الموجود.. ومحتاجين نقاش أكثر ونشوف ايه اللى ممكن نتحرك فيه من خلال بيانات وزارة الصحة"