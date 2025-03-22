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الرئيس السيسي: الزهايمر يحتاج عناية خاصة وسيكون للدولة دور في رعاية المرضى

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الرئيس السيسي: الزهايمر يحتاج عناية خاصة وسيكون للدولة دور في رعاية المرضى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين

السبت، 22 مارس 2025 07:19 م

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مرض الزهايمر مختلف لأنه فى الغالب يصيب كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مختلفة بجانب الرعاية الخاصة بالمرض نفسه، متابعا: "عايزين نفكر فى الموضوع ده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "محتاجين نفكر فى الموضوع ده ومش هنحسمه دلوقتي أيا كان العدد الموجود.. ومحتاجين نقاش أكثر ونشوف ايه اللى ممكن نتحرك فيه من خلال بيانات وزارة الصحة"

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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