شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الزهايمر يحتاج عناية خاصة وسيكون للدولة دور في رعاية المرضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – رامي محيى الدينالسبت، 22 مارس 2025 07:19 م
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مرض الزهايمر مختلف لأنه فى الغالب يصيب كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مختلفة بجانب الرعاية الخاصة بالمرض نفسه، متابعا: "عايزين نفكر فى الموضوع ده".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "محتاجين نفكر فى الموضوع ده ومش هنحسمه دلوقتي أيا كان العدد الموجود.. ومحتاجين نقاش أكثر ونشوف ايه اللى ممكن نتحرك فيه من خلال بيانات وزارة الصحة"
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