شكرا لقرائتكم خبر عن فائز بـ200 ألف جنيه ينكر رقمه.. ومحمد رمضان يصر على إعطائه المبلغ: هكسبك هكسبك والان مع تفاصيل الخبر

تحايل الفنان محمد رمضان، على المواطن جمال من محافظة القليوبية، والذى صادف رقمه للفوزر بـ 200 ألف جنيه، وأصر على فوزه بالمبلغ حيث قال الفائز داه مش رقمى، وأنكر عدة مرات، ثم أجرى رمضان الاتصال به مرة أخرى وقال له هنكسبك هنكسبك، والبحر يحب الزيادة.

وقال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 22 من البرنامج: "أنا تنازلت عن اختيار الكمبيوتر فى لعبة الأرقام وتحملت مسؤلية اختيار الـ 11 رقما بنفسى".

واختار محمد رمضان رقم هاتف كاملا من خلال الصناديق المملوءة بالكور التى تحمل الأرقام، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".