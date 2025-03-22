شكرا لقرائتكم خبر عن سجدوا من الفرحة.. محمد رمضان يهدى 200 ألف جنيه لعمال بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 22 من البرنامج، إهداء 200 ألف جنيه لمن يخسر فى مسابقة "الريست" بين سعودى وعبد المؤمن، من عمال العاصمة الإدارية.

كما شارك "شادى وبخيت" من عمال العاصمة الإدارية فى مسابقة الريست، وعرض محمد رمضان أن يشارك العمال والفائزين والخاسرين الجوائز المالية، وسجد أحد العمال من الفرحة، كما عبر عن فرحته بالبكاء، وقبلوا محمد رمضان.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".