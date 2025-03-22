شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: هدايا رئاسية للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس يشارك فى لقاء المرأة والأم المثالية ويؤكد: المرأة شريان الحياة فى الوطن وشريكة فى بناء أمجاده.. الرئيس: تحية إلى سيدات وأمهات فلسطين الصامدات الثابتات على الحق القويات فى الدفاع عن أرضهن وأهلهن.. فتح باب التظلمات للمستبعدين من «سكن لكل المصريين 5» اليوم ولمدة شهر

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