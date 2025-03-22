أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم .. موعد أذان العشاء السبت 22 رمضان فى محافظات مصر

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم .. موعد أذان العشاء السبت 22 رمضان فى محافظات مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم .. موعد أذان العشاء السبت 22 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 22 مارس 2025 06:20 م

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم السبت 22-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 22 من أيام رمضان.

موعد أذان العشاء فى محافظات مصر
 

- موعد أذان العشاء بالقاهرة  7:25 م

- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:31 م

- موعد أذان العشاء بطنطا 7:26 م

- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:25 م

- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:24 م

- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:19 م

- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:25 م

- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:25 م

- موعد أذان العشاء بقنا 7:16 م

- موعد أذان العشاء بأسوان 7:15 م

- موعد أذان العشاء بمطروح 7:47 م

- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:12 م

- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:21 م

- موعد أذان العشاء بدمياط 7:24 م

- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ  7:11 م

- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:26 م

- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:24 م

- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:26 م

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements