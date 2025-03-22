شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: الجامعات والمراكز البحثية المصرية تشارك في المبادرة العالمية "ساعة الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بدعم المبادرات البيئية العالمية، وتعزيز الوعى البيئى بين طلاب الجامعات المصرية، أًعلنت الوزارة مشاركة جميع الجامعات والمراكز البحثية فى المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، وذلك مساء اليوم، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن مشاركة الجامعات المصرية فى هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور المحورى الذى تلعبه المؤسسات الأكاديمية فى نشر الوعى البيئي، وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تبنى ممارسات مستدامة تسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية لديها مسؤولية كبيرة فى دعم الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تمثل "ساعة الأرض" فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعى لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز مفهوم الاستدامة داخل الحرم الجامعى وخارجه.

وفى هذا السياق، وجه الوزير جميع الجامعات إلى تنظيم فعاليات توعوية بالتزامن مع هذه المبادرة، لتعريف الطلاب والعاملين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيعهم على تبنى سلوكيات صديقة للبيئة تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هى مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمى للطبيعة عام 2007، ويشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة، وذلك فى آخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام، بهدف رفع الوعى بقضايا التغير المناخى وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.