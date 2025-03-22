شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت من نظيره اللبناني "يوسف رجى".

تناول الاتصال التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث حرص الوزير عبد العاطي على الوقوف على آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدى إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، محذرًا من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تهدد الأمن الإقليمي.

وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق. كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.