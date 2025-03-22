شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الفطر 2025 بمدن ومحافظات الجمهورية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان 2025 هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025، وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا الأحد 30 مارس 2025، وصلاته فى القاهرة 6:13.

وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى:

القاهرة 6:13

الجيزة 6:12

الإسكندرية 6:16

بورسعيد 6:07

السويس 6:07

العريش 6:01

الطور 6:03

سانت كاترين 6:01

طابا 5:57

شرم الشيخ 6:00

دمنهور 6:14

طنطا 6:12

المنصورة 6:11

الزقازيق 6:10

بنها 6:12

شبين الكوم 6:13

كفر الشيخ 6:13

الفيوم 6:14

بنى سويف 6:13

المنيا 6:14

أسيوط 6:13

سوهاج 6:11

قنا 6:07

أسوان 6:07

أبو سمبل 6:13

مرسى مطروح 6:27

الغردقة 6:03

الخارجة 6:17

الإسماعيلية 6:07

دمياط 6:09

السلوم 6:35

نويبع 5:59

حلايب 5:53

شلاتين 5:57

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيتالقاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).