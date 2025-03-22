شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: ما يشاع أن هناك أعمدة تحت هرم الملك خفرع أكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إن ما يشاع من أن هناك أعمدة تحت هرم الملك خفرع هي أكاذيب صدرت من بعض غير المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الأهرامات، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلي للأثار لم يقم بإعطاء هؤلاء الأشخاص أي تصريحات لأي أعمال داخل هرم الملك خفرع.

وأكد "حواس" في بيان صادر عنه انه لم يتم إستعمال أي أجهزة رادار داخل الهرم وكل ما قيل عن وجود أعمدة أسفل الهرم ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي دليل علمي يؤيد هذا الكلام ولا توجد أي بعثات تعمل في هرم الملك خفرع الآن.

وأضاف "حواس" أن قاعدة هرم الملك خفرع تم نحتها من الصخر بارتفاع حوالي ٨ أمتار، ولا يوجد أسفل هذه القاعدة أي أعمدة، وذلك طبقا للدراسات والأبحاث العلمية التي تمت حول الهرم في السنوات الأخيرة.

وأشار "حواس" أن ما قيل هو محاولة للنيل من الحضارة المصرية القديمة، وهي محاولات فاشلة وسوف تذهب هذه الإشاعات الي مزبلة التاريخ.



